CONTE D’HIVER – LE KASTELET Lens

CONTE D’HIVER – LE KASTELET Lens mercredi 24 décembre 2025.

CONTE D’HIVER Début : 2025-12-24 à 10:30. Tarif : – euros.

L’hiver est là, et il a beaucoup neigé cette nuit dans le jardin. Petit Jean a fabriqué un joli bonhomme de neige. Formidable, Petit Jean peut faire de la luge, lancer des boules de neige… Mais il est temps de rentrer à la maison pour se mettre bien au chaud. Et voilà notre petit bonhomme de neige abandonné dans le jardin pour seul compagnon le petit ourson que Petit Jean a oublié dans la neige. Durée 45 minutes – Dès 2.5 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE KASTELET RUE HENRI DARRAS 62300 Lens 62