Conte en Kamishibaï “Sagesse d’ici et d’ailleurs” Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

Conte en Kamishibaï “Sagesse d’ici et d’ailleurs” Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit vendredi 24 octobre 2025.

Conte en Kamishibaï “Sagesse d’ici et d’ailleurs”

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-24 10:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Par Philippe Robert, dessinateur, comédien-chanteur et metteur en scène d’images.

Philippe Robert propose de nous régaler de petites histoires de sagesse du monde entier. Grâce au kamishibaï, nous partirons pour un voyage époustouflant !

Gratuit.

Réservation obligatoire sur le site https://mediatheques.cote-emeraude. fr/pleurtuit .

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20

