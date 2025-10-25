Conte en marche: Niou Niou le petit vers de terre Dunières
15h30 . Un moment de tendresse où comptines, poésie et musique avec des instruments originaux rythment ce spectacle rempli d’humour.
Contes et musique a partir de 4 ans 45 min
Audotorium Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
15h30 . A tender moment where rhymes, poetry and music with original instruments punctuate this humorous show.
Tales and music from 4 years 45 min
German :
15h30 . Ein zärtlicher Moment, in dem Reime, Poesie und Musik mit originellen Instrumenten den Rhythmus dieser humorvollen Aufführung bestimmen.
Märchen und Musik ab 4 Jahren 45 Min
Italiano :
15h30 . Un momento di tenerezza in cui filastrocche, poesie e musica con strumenti originali punteggiano questo spettacolo umoristico.
Racconto e musica da 4 anni 45 min
Espanol :
15h30 . Un momento tierno donde las rimas, la poesía y la música con instrumentos originales puntúan este espectáculo humorístico.
Cuentacuentos y música a partir de 4 años 45 min
