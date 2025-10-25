Conte en marche: Niou Niou le petit vers de terre Dunières

Audotorium Dunières Haute-Loire

Tarif :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

15h30 . Un moment de tendresse où comptines, poésie et musique avec des instruments originaux rythment ce spectacle rempli d’humour.

Contes et musique a partir de 4 ans 45 min

Audotorium Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

15h30 . A tender moment where rhymes, poetry and music with original instruments punctuate this humorous show.

Tales and music from 4 years 45 min

German :

15h30 . Ein zärtlicher Moment, in dem Reime, Poesie und Musik mit originellen Instrumenten den Rhythmus dieser humorvollen Aufführung bestimmen.

Märchen und Musik ab 4 Jahren 45 Min

Italiano :

15h30 . Un momento di tenerezza in cui filastrocche, poesie e musica con strumenti originali punteggiano questo spettacolo umoristico.

Racconto e musica da 4 anni 45 min

Espanol :

15h30 . Un momento tierno donde las rimas, la poesía y la música con instrumentos originales puntúan este espectáculo humorístico.

Cuentacuentos y música a partir de 4 años 45 min

L’événement Conte en marche: Niou Niou le petit vers de terre Dunières a été mis à jour le 2025-09-23 par Haut Pays du Velay Tourisme