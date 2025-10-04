Conte en musique Bibliothèque De Luray Luray

Conte en musique Bibliothèque De Luray Luray samedi 4 octobre 2025.

Conte en musique Samedi 4 octobre, 14h00 Bibliothèque De Luray Eure-et-Loir

Entrée gratuite sur inscription, limité à 8 places, enfants à partir de 6 ans accompagné d’au moins un adulte. Ouvert également aux adultes sans enfant. Prévoir éventuellement un tapis de yoga, une petite couverture et un petit coussin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T14:45

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T14:45

Allongés ou assis sur des coussins, les yeux fermés, les participants se laissent porter par une histoire racontée par la bibliothècaire.

Sa voix se mêle aux sons apaisants du bol tibétain, du carillon ou de la flûte, pour une expérience immersive, entre conte et voyage sonore.

Bibliothèque De Luray 2 grande rue 28500 Luray Luray 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237426590 [{« type »: « phone », « value »: « 02.37.42.65.90 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-07-17T13:50:55.107Z », « data »: [{« eventDuration »: 45, « bookingContact »: « bibliothequeluray@wanadoo.fr », « response »: {« passId »: 333864635, « isPending »: false, « addressId »: 241202}, « venueId »: 151933, « description »: « Public familial, enfants u00e0 partir de 6 ans accompagnu00e9 d’un adulte. », « category »: « EVENEMENT_MUSIQUE », « operation »: « create », « musicType »: « OTHER », « appliedAt »: « 2025-07-17T13:50:54.704Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1663383, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-17T13:50:54.802Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 377161949, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 8, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1759579200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-17T13:50:55.106Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/333864635 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliothequeluray@wanadoo.fr »}]

Allongés ou assis sur des coussins, les yeux fermés, les participants se laissent porter par une histoire racontée par la bibliothècaire.

propriété de Bibliothèque Luray – fond d’image libre de droit et photo instruments de musique de la bibliothécaire : Laetitia Gruyters