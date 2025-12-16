Conte en musique Les Amis de Sally Eymet

Conte en musique

Les Amis de Sally Col de Pouthet Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Les Amis de Sally vous proposent de partager un joli moment pour découvrir Un vautour dans le vent , un conte en musique et d’ombres chinoises.

Buvette et tombola sur place.

À partir de 7 ans.

Sur inscription. .

Les Amis de Sally Col de Pouthet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

English : Conte en musique

L’événement Conte en musique Eymet a été mis à jour le 2025-12-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides