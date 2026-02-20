Conte en musique Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

Conte en musique

Samedi 21 mars 2026 de 15h à 17h. Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Après-midi de lecture musicale, avec les professeurs du Conservatoire de Musique de Salon de Provence, suivie d’une découverte des instruments de musique.

De 6 à 8 ans Inscriptions au 04 90 42 28 61 .

Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An afternoon of musical readings, with teachers from the Conservatoire de Musique de Salon de Provence, followed by a discovery of musical instruments.

L’événement Conte en musique Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence