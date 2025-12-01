CONTE EQUESTRE Sac à Bafouilles Vaux-sur-Mer
CONTE EQUESTRE Sac à Bafouilles Vaux-sur-Mer mercredi 10 décembre 2025.
CONTE EQUESTRE Sac à Bafouilles
Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 16:15:00
Date(s) :
2025-12-10
Un conte familial extraordinaire qui mêle poésie, humour et maîtrise technique.
.
Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com
English :
An extraordinary family tale that blends poetry, humor and technical mastery.
German :
Ein außergewöhnliches Familienmärchen, das Poesie, Humor und technische Meisterschaft miteinander verbindet.
Italiano :
Uno straordinario racconto familiare che unisce poesia, umorismo e maestria tecnica.
Espanol :
Una extraordinaria historia familiar que combina poesía, humor y maestría técnica.
L’événement CONTE EQUESTRE Sac à Bafouilles Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-12 par Mairie de Vaux-sur-mer