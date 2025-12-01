Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONTE EQUESTRE Sac à Bafouilles Vaux-sur-Mer

Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 16:15:00

Date(s) :
2025-12-10

Un conte familial extraordinaire qui mêle poésie, humour et maîtrise technique.
Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00  mairie@vaux-atlantique.com

English :

An extraordinary family tale that blends poetry, humor and technical mastery.

German :

Ein außergewöhnliches Familienmärchen, das Poesie, Humor und technische Meisterschaft miteinander verbindet.

Italiano :

Uno straordinario racconto familiare che unisce poesia, umorismo e maestria tecnica.

Espanol :

Una extraordinaria historia familiar que combina poesía, humor y maestría técnica.

L’événement CONTE EQUESTRE Sac à Bafouilles Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-12 par Mairie de Vaux-sur-mer