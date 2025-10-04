Conte « Erich et le Dragon des Forêt » par Eve Abad Bibliothèque De Martiel Martiel

Conte « Erich et le Dragon des Forêt » par Eve Abad Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque De Martiel Aveyron

à partir de 8 ans

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00

Autrice aveyronnaise, Eve Abad a signé plusieurs albums dans lesquels ses personnages merveilleux nous invitent au respect de l’environnement. Avec « Erich et le Dragon des Forêts », elle aborde la question de la protection des sols et des rivières, au travers d’une fable qui ne laissera personne indifférent.

Conte suivi d’un temps d’échange sur la thématique.

Bibliothèque De Martiel 27 rue du Fort 12200 Martiel Martiel 12200 Aveyron Occitanie 0565294702 https://www.martiel.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 07.67.34.08.25 »}]

Eve Abad