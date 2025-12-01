Conte et atelier créatif de Noël couleurs et lumières de l’hiver Château fort Musée Pyrénéen Lourdes
Conte et atelier créatif de Noël couleurs et lumières de l’hiver Château fort Musée Pyrénéen Lourdes mercredi 24 décembre 2025.
Conte et atelier créatif de Noël couleurs et lumières de l’hiver
Château fort Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Plongez au cœur de l’hiver avec un moment tout en douceur, où les histoires s’illuminent et les couleurs prennent vie.
Nous invitons les enfants à découvrir un conte poétique qui dévoile les secrets des lumières hivernales reflets de neige,
clarté des étoiles et magie des aurores imaginaires.
À la suite du récit, un atelier créatif vitrail permettra aux petits et aux grands de jouer avec les couleurs, les transparences et les effets de lumière, pour donner forme à leurs propres paysages enchantés.
Un rendez-vous chaleureux pour rêver, créer et s’émerveiller ensemble au cœur de la saison froide, à la veille de Noël.
à 10 h 30 pour les enfants de 3 à 5 ans;
à 14 h 30 pour les enfants de 6 à 10 ans.
Durée de l’animation 1 h
Gratuit Réservation obligatoire au: 05 62 42 37 37
+33 5 62 42 37 37
English :
Plunge into the heart of winter with a gentle moment, where stories light up and colors come to life.
We invite children to discover a poetic tale that reveals the secrets of winter lights: snow reflections,
starlight and the magic of imaginary auroras.
Following the story, a creative stained glass workshop will allow young and old alike to play with colors, transparencies and light effects, to give shape to their own enchanted landscapes.
A warm rendezvous to dream, create and marvel together in the heart of the cold season, on the eve of Christmas.
10:30 am: for children aged 3 to 5;
2:30 p.m.: for children aged 6 to 10.
Duration: 1 h
Free Reservations required: 05 62 42 37 37
