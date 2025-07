Conte et chant d’hiver songes d’une nuit d’hiver Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Aux côtés de Claudia Mad’moiZèle, embarquez à bord du traineau des contes pour un voyage aux 4 coins du monde féerique de Noël !

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

English : Conte et chant d’hiver songes d’une nuit d’hiver

Join Claudia Mad’moiZèle on board her storytelling sleigh for a journey to the 4 corners of the magical world of Christmas!



Close your eyes and let the stars cling to your fingers…

On this winter’s night, like an angel, tales and songs blow into the fireplace and light up the room. The fire crackles, the flames come to life and they dance stories that keep you warm… Once upon a time », for a wander along the road of tales of an evening, a night, a radiant Christmas!

German : Conte et chant d’hiver songes d’une nuit d’hiver

An der Seite von Claudia Mad?moiZèle begeben Sie sich an Bord des Märchenschlittens auf eine Reise in die vier Ecken der märchenhaften Weihnachtswelt!

Italiano : Conte et chant d’hiver songes d’une nuit d’hiver

Unitevi a Claudia Mad’moiZèle a bordo della sua slitta narrativa per un viaggio ai 4 angoli del magico mondo del Natale!



Chiudi gli occhi e lascia che le stelle si aggrappino alle tue dita…

In questa notte d’inverno, come un angelo, racconti e canzoni soffiano nel camino e illuminano la stanza. Il fuoco scoppietta, le fiamme prendono vita e danzano storie che vi scaldano… C’era una volta », per un viaggio lungo la strada dei racconti di una sera, di una notte, di un Natale radioso!

Espanol : Conte et chant d’hiver songes d’une nuit d’hiver

Acompaña a Claudia Mad?moiZèle a bordo de su trineo cuentacuentos en un viaje por los 4 rincones del mundo mágico de la Navidad

