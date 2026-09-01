Conte et compagnies – Imagine Place Roger Salengro Beaucourt
jeudi 24 septembre 2026 · Place Roger Salengro · Beaucourt
Informations pratiques
Beaucourt
Conte et compagnies – Imagine
Place Roger Salengro Foyer Brassens Beaucourt Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Il s’agit dans cette création de questionner les mensonges ordinaires, ceux qui s’inventent au quotidien, ceux qui permettent peut-être de tenir, ceux qui font de vous quelqu’un de particulier. Mentir pour faire passer une mauvaise note en disant que « la moyenne de la classe n’était de toute façon pas très bonne ». Mentir pour exister et être reconnu.e.s aux yeux des autres en disant que « de toute façon si je n’ai pas cette paire de chaussures, ils vont me ghoster. ». Il y a les gros mensonges, tellement gros qu’ils passent sans difficulté, il y a les petits qui ne comptent pour rien, mais qui n’en sont pas moins des mensonges. « J’ai horreur du mensonge ». Qu’y a-t-il de si repoussant? Car il y a aussi de beaux mensonges, pour réconforter et protéger. Tricher faire semblant, c’est tout un art; le menteur fait disparaître, apparaître ce qu’il veut à volonté. La sincérité envers les autres est bien difficile quand on ne peut pas tout dire ou qu’on les laisse mentir, quand on ment malgré soi ou que nos mots sont de partis pris. Dès 5 ans .
Place Roger Salengro Foyer Brassens Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conte et compagnies – Imagine
L’événement Conte et compagnies – Imagine Beaucourt a été mis à jour le 2026-09-08 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Beaucourt (Territoire de Belfort)
- Yves Jamait + Chloé M. en 1ère partie Place Roger Salengro Beaucourt 18 septembre 2026
- François Buffaud Trio en concert Place Roger Salengro Beaucourt 9 octobre 2026
- Emma la Clown Emma aime Anne en spectacle Place Roger Salengro Beaucourt 16 octobre 2026
- Boom Boom Kids Place Roger Salengro Beaucourt 4 novembre 2026
- Yves Duteil en concert Place Roger Salengro Beaucourt 13 novembre 2026