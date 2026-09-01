Conte et compagnies – Imagine Place Roger Salengro Beaucourt

Informations pratiques

Beaucourt

Conte et compagnies – Imagine

Place Roger Salengro Foyer Brassens Beaucourt Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Il s’agit dans cette création de questionner les mensonges ordinaires, ceux qui s’inventent au quotidien, ceux qui permettent peut-être de tenir, ceux qui font de vous quelqu’un de particulier. Mentir pour faire passer une mauvaise note en disant que « la moyenne de la classe n’était de toute façon pas très bonne ». Mentir pour exister et être reconnu.e.s aux yeux des autres en disant que « de toute façon si je n’ai pas cette paire de chaussures, ils vont me ghoster. ». Il y a les gros mensonges, tellement gros qu’ils passent sans difficulté, il y a les petits qui ne comptent pour rien, mais qui n’en sont pas moins des mensonges. « J’ai horreur du mensonge ». Qu’y a-t-il de si repoussant? Car il y a aussi de beaux mensonges, pour réconforter et protéger. Tricher faire semblant, c’est tout un art; le menteur fait disparaître, apparaître ce qu’il veut à volonté. La sincérité envers les autres est bien difficile quand on ne peut pas tout dire ou qu’on les laisse mentir, quand on ment malgré soi ou que nos mots sont de partis pris. Dès 5 ans .

Place Roger Salengro Foyer Brassens Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Conte et compagnies – Imagine

L’événement Conte et compagnies – Imagine Beaucourt a été mis à jour le 2026-09-08 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)