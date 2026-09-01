Conte et compagnies – LE MANIFESTE DES FESSES EN FÊTES Salle polyvalente Eguenigue

Informations pratiques

Eguenigue

Conte et compagnies – LE MANIFESTE DES FESSES EN FÊTES

Salle polyvalente Rue Jean Moulin Eguenigue Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

C’est un spectacle culotté, pas mâl(e) piquant, parfois troublant. Il est tout à fait concret, carrément poétique. À coup sûr politique. Les dessins du graphiste et les mots de la conteuse se lient et s’allient pour ouvrir d’autres voix. Les langues se délient, et les témoignages se partagent. Ça dégomme et ça célèbre, ça parle de culs contents. On croise des bouquets de doigts, Manon, Léa, des rebelles et des vraies bêtes, et le neveu Nicolas. Les dessins racontent autrement, et disent le vent sur les lèvres. Et les contes dessinent mille et un choix. Ce spectacle nous propose de devenir soi(e).. Dès 15 ans .

Salle polyvalente Rue Jean Moulin Eguenigue 90150 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Conte et compagnies – LE MANIFESTE DES FESSES EN FÊTES

L’événement Conte et compagnies – LE MANIFESTE DES FESSES EN FÊTES Eguenigue a été mis à jour le 2026-09-08 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)