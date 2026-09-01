Conte et compagnies – Le vent se lève Place Jean Moulin Bavilliers

Informations pratiques

Bavilliers

Conte et compagnies – Le vent se lève

Place Jean Moulin Centre Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Si le vent n’existait pas? Vous imaginez? Qu’est-ce qui pousserait les bateaux et les nuages? Qu’est ce qui décoifferait les rois et porterait les chansons toujours plus loin? Et ces petites étincelles d’amour, de colère, de courage, qu’est-ce qui les allumerait pour de bon? Tout resterait là, immobile, sage et silencieux. Mais le vent existe, et quand il se lève… Dès 7 ans .

Place Jean Moulin Centre Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Conte et compagnies – Le vent se lève

L’événement Conte et compagnies – Le vent se lève Bavilliers a été mis à jour le 2026-09-08 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)