Conte et compagnies – Le vent se lève Place Jean Moulin Bavilliers
mardi 22 septembre 2026 · Place Jean Moulin · Bavilliers
Informations pratiques
Bavilliers
Conte et compagnies – Le vent se lève
Place Jean Moulin Centre Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Si le vent n’existait pas? Vous imaginez? Qu’est-ce qui pousserait les bateaux et les nuages? Qu’est ce qui décoifferait les rois et porterait les chansons toujours plus loin? Et ces petites étincelles d’amour, de colère, de courage, qu’est-ce qui les allumerait pour de bon? Tout resterait là, immobile, sage et silencieux. Mais le vent existe, et quand il se lève… Dès 7 ans .
Place Jean Moulin Centre Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Conte et compagnies – Le vent se lève
L’événement Conte et compagnies – Le vent se lève Bavilliers a été mis à jour le 2026-09-08 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)