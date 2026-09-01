Conte et compagnies – Lili Salle communale Rougegoutte

Informations pratiques

Rougegoutte

Conte et compagnies – Lili

Salle communale Rue des Cités Rougegoutte Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 18:00:00

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

Le spectacle raconte le grand voyage de Lili, la petite fille aux mille questions et de l’étonnante Didi-girafe, initiatrice au grand cœur. Tout part d’un quiproquo, mais soulève une question plutôt intéressante (intérestique comme dirait Didi-girafe): « Est ce que la terre veut bien me porter? » La terre ne répond pas à l’enfant, mais la girafe accueille Lili sur son dos hospitalier. Et… en route pour un périple époustouflant, à la rencontre de cousins-cousines de tout poil, plume, feuille, écailles, … jusqu’au cœur obscur de l’arbre ancêtre. Le récit s’achève au bord du village, les petits pieds de Lili dansant joyeusement sur le sol. « Tête à l’endroit, tête à l’envers, ah c’que c’est bon d’être sur terre… »Dès 4 ans .

Salle communale Rue des Cités Rougegoutte 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Conte et compagnies – Lili

L’événement Conte et compagnies – Lili Rougegoutte a été mis à jour le 2026-09-08 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)