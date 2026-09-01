Informations pratiques

Bessoncourt

Conte et compagnies – Sevel

Rue du Fort de Sernamont Bessoncourt Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Petit ou grand, on apprend. À respecter. À réparer. Mais parfois, on ne peut pas. Ou alors… on reconstruit autrement. Pas juste réparer. Repenser. Réinventer. Équilibriste fragile entre lucidité et déni, entre chute et envol. On tente, on trébuche, on recommence. On se laisse entraîner. Et au milieu, les objets. Silencieux, mais jamais neutres. Ils portent nos gestes, nos tensions, nos élans. Ils nous déplacent, nous transforment. Ce qu’on croyait brisé devient point d’appui. Ce qu’on pensait inerte s’anime, ouvre des chemins. Ils racontent autrement. Et parfois, mieux que nous. Dès 3 ans .

Rue du Fort de Sernamont Bessoncourt 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Conte et compagnies – Sevel

L’événement Conte et compagnies – Sevel Bessoncourt a été mis à jour le 2026-09-08 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)