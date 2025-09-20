Conte et concert « Mahaut fait sa cour » Hôtel de ville Arras Arras

Conte et concert « Mahaut fait sa cour » Samedi 20 septembre, 20h00 Hôtel de ville Arras Pas-de-Calais

Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville

Conte par Roland du Mont Gambier sur le parvis de l’Hôtel de Ville et représentation des élèves du conservatoire dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville (conte à 20h et représentation à 20h50).

Accès limité à 150 personnes

Réservation indispensable

Hôtel de ville Arras 4 place des héros, arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « stagiaire-archeo@ville-arras.fr »}]

