Conte et humour L’affaire grand méchant loup Le Poche Pornic

Pornic

Conte et humour L’affaire grand méchant loup

Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21 21:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Spectacle proposé par le café-théâtre Le Poche

Au programme

Ouvrez la séance pour le procès le plus attendu de l’histoire des contes !

Condamné à la perpétuité depuis des lustres pour le double meurtre de Mère-grand et du Petit Chaperon Rouge, le Grand Méchant Loup bénéficie enfin d’un procès en révision. De nouveaux éléments viennent bousculer l’enquête que l’on pensait classée et promettent de dévoiler la véritable histoire.

Sous la plume et le jeu de Monsieur Mouch, les figures célèbres de notre enfance se succèdent à la barre dans des rôles inattendus

Jean de La Fontaine intervient en tant qu’expert psychiatrique réputé

Charles Perrault témoigne en policier à la retraite

L’aîné des Petits Cochons, désormais chef d’une petite entreprise de BTP, vient livrer sa version des faits

Entre conte et humour noir, ce spectacle revisite nos classiques avec un regard décalé, cynique et résolument moderne. Le Loup est-il vraiment le coupable idéal ? À vous de juger ! .

Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

Show presented by Le Poche café-théâtre

L’événement Conte et humour L’affaire grand méchant loup Pornic a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic