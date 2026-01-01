Conte et musique de science-fiction Il était une fois en 2774… Nuits de la lecture Médiathèque Arzano

Conte et musique de science-fiction Il était une fois en 2774… Nuits de la lecture Médiathèque Arzano samedi 24 janvier 2026.

Conte et musique de science-fiction Il était une fois en 2774… Nuits de la lecture

Médiathèque 1, place du Grand Chêne Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 18:30:00
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Ces fables utopistes et poétiques sont étrangement d’actualité comment vivre dans un futur où la nature disparaît lentement ?
Quatre destinées de héros ordinaires nous donnes des clefs, comme des petites graines à éclore.
Avec la companie Le 7e
Pour les adultes et enfants dès 7 ans.
Réservation conseillée.   .

Médiathèque 1, place du Grand Chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conte et musique de science-fiction Il était une fois en 2774… Nuits de la lecture

L’événement Conte et musique de science-fiction Il était une fois en 2774… Nuits de la lecture Arzano a été mis à jour le 2026-01-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS