Conte et musique de science-fiction Il était une fois en 2774… Nuits de la lecture Médiathèque Arzano samedi 24 janvier 2026.
Médiathèque 1, place du Grand Chêne Arzano Finistère
Début : 2026-01-24 18:30:00
2026-01-24
Ces fables utopistes et poétiques sont étrangement d’actualité comment vivre dans un futur où la nature disparaît lentement ?
Quatre destinées de héros ordinaires nous donnes des clefs, comme des petites graines à éclore.
Avec la companie Le 7e
Pour les adultes et enfants dès 7 ans.
Réservation conseillée. .
Médiathèque 1, place du Grand Chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne
