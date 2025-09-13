Conte et musique Écueillé

Conte et musique Écueillé samedi 13 septembre 2025.

Conte et musique

5 Rue Albert Jahan Écueillé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Spectacle « Michto » par la Cie Audigane.

Spectacle familial à partir de 7 ans. .

5 Rue Albert Jahan Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 06 75 27 artsenfolie36600@gmail.com

English :

Michto » show by Cie Audigane.

German :

Theaterstück « Michto » von der Cie Audigane.

Italiano :

Michto » di Cie Audigane.

Espanol :

Michto » de Cie Audigane.

L’événement Conte et musique Écueillé a été mis à jour le 2025-09-07 par OT Pays de Valençay