Conte et musique Écueillé
Conte et musique Écueillé samedi 13 septembre 2025.
5 Rue Albert Jahan Écueillé Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 14:30:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Spectacle « Michto » par la Cie Audigane.
Spectacle familial à partir de 7 ans. .
5 Rue Albert Jahan Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 06 75 27 artsenfolie36600@gmail.com
English :
Michto » show by Cie Audigane.
German :
Theaterstück « Michto » von der Cie Audigane.
Italiano :
Michto » di Cie Audigane.
Espanol :
Michto » de Cie Audigane.
