Conte et musique Saverne mercredi 24 septembre 2025.
Conte et musique
Saverne Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-09-24 10:30:00
2025-09-24
Conte et musique pour les enfants de 3 à 6 ans.
Inscription par mail musee.rohan@mairie-saverne.fr .
Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95 musee.rohan@mairie-saverne.fr
