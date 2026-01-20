Conte et théâtre de papier La Bossue des Bois Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe
Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2026-03-24 17:30:00
fin : 2026-03-24
2026-03-24
La Bossue des Bois
PAR GÉRALDINE MAURIN Création originale et libre adaptation du conte La vieille Chéchette de Louise Michel.
Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr
BY GÉRALDINE MAURIN: Original creation and free adaptation of Louise Michel’s tale La vieille Chéchette .
