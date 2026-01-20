Conte et théâtre de papier La Bossue des Bois Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe

Conte et théâtre de papier La Bossue des Bois

Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe Drôme

La Bossue des Bois

PAR GÉRALDINE MAURIN Création originale et libre adaptation du conte La vieille Chéchette de Louise Michel.

Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

English : Conte et théâtre de papier La Bossue des Bois

La Bossue des Bois

BY GÉRALDINE MAURIN: Original creation and free adaptation of Louise Michel’s tale La vieille Chéchette .

