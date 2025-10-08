Conte et Yoga Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Conte et Yoga

Mercredi 8 octobre 2025 à partir de 10h. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône

Atelier Contes et Yoga à la Médiathèque.Enfants

Conte et yoga pour les enfants à partir de 2 ans à la Médiathèque. Inscriptions conseillées .

Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr

English :

Storytelling and Yoga workshop at the Médiathèque.

German :

Märchen- und Yoga-Workshop in der Mediathek.

Italiano :

Laboratorio di narrazione e yoga alla Médiathèque.

Espanol :

Taller de cuentacuentos y yoga en la Médiathèque.

