Conte et Yoga Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Conte et Yoga
Mercredi 8 octobre 2025 à partir de 10h. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône
Atelier Contes et Yoga à la Médiathèque.Enfants
Conte et yoga pour les enfants à partir de 2 ans à la Médiathèque. Inscriptions conseillées .
Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr
English :
Storytelling and Yoga workshop at the Médiathèque.
German :
Märchen- und Yoga-Workshop in der Mediathek.
Italiano :
Laboratorio di narrazione e yoga alla Médiathèque.
Espanol :
Taller de cuentacuentos y yoga en la Médiathèque.
