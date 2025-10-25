Conte Festival Visions Pastorales Le Tichodrome Bielle

Conte Festival Visions Pastorales Le Tichodrome Bielle samedi 25 octobre 2025.

Conte Festival Visions Pastorales

Le Tichodrome 7 Place de la Mairie Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Voici une invitation au monde pastoral ! À travers discussions, lectures, projections et ateliers, ce festival met en lumière les savoirs des éleveur·euses et berger·es, en explorant trois grands axes la transmission, les défis du pastoralisme et son impact sur les territoires.

– 18h / Salle Espalungue à Arudy Projection Transmettre de Jérôme Zindy De cette vie de labeur, un équilibre, fragile, est enfin trouvé. Mais Francis a 67 ans l’heure de la retraite a sonné. Il faut donc “transmettre” pour éviter que la ferme et ses valeurs ne disparaissent. Leur fille unique ne sera pas agricultrice. Alors, à qui “transmettre” ?

– 20h / Le Tichodrome à Bielle Ouverture du festival avec un conte de Yohann Villanua .

Le Tichodrome 7 Place de la Mairie Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 58 42 39 culture@cc-ossau.fr

English : Conte Festival Visions Pastorales

German : Conte Festival Visions Pastorales

Italiano :

Espanol : Conte Festival Visions Pastorales

L’événement Conte Festival Visions Pastorales Bielle a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées