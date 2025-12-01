Conte Histoires et légendes du Moyen Âge

Espace patrimoine Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Avec Emmanuelle Lieby, conteuse.

Durant les dix siècles du Moyen Âge, des histoires et des légendes sont nées et se sont répandues pour parvenir jusqu’à nous.

Au cours de cette période, la ville des comtes, puis des ducs, était fortifiée par une muraille, et des maisons fortes de seigneurs protégeaient Chalon de ses ennemis.

Venez confronter les fables à la réalité, lors d’une déambulation dans les ruelles anciennes de la ville, puis dans la cathédrale et son cloître. Laissez-vous entraîner et conter ces récits du passé qui nourrissent l’imaginaire et commentent l’Histoire.

Sur réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98.

Places limitées. .

Espace patrimoine Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

English : Conte Histoires et légendes du Moyen Âge

L’événement Conte Histoires et légendes du Moyen Âge Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-28 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I