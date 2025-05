Conte historique poétique et musical – La Garde-Adhémar, 30 mai 2025 17:00, La Garde-Adhémar.

Drôme

Conte historique poétique et musical Salle d’armes/Salle du Compte de Salsifis La Garde-Adhémar Drôme

Début : 2025-05-30 17:00:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

L’affaire Charles du Puy Monbrun, un seigneur protestant opposé au roi de France

par Roland Cantin et Philippe Fahrni

.

Salle d’armes/Salle du Compte de Salsifis

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 68 38 68

English :

The Charles du Puy Monbrun affair, a Protestant seigneur opposed to the King of France

by Roland Cantin and Philippe Fahrni

German :

Der Fall Charles du Puy Monbrun, ein protestantischer Herrscher in Opposition zum französischen König

von Roland Cantin und Philippe Fahrni

Italiano :

Il caso di Charles du Puy Monbrun, un signore protestante che si opponeva al re di Francia

di Roland Cantin e Philippe Fahrni

Espanol :

El caso de Charles du Puy Monbrun, señor protestante opuesto al rey de Francia

por Roland Cantin y Philippe Fahrni

