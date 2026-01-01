Conte interactif: une immersion ludique, créative et collective Médiathèque Louverné

Conte interactif: une immersion ludique, créative et collective

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Viens découvrir le jeu de rôle à travers un univers original, dans lequel ton imagination sera ta seule limite. Seras-tu une combattante intrépide, un esprit érudit… ou une petite créature beaucoup trop bavarde pour son propre bien ?

Tout public à partir de 8 ans. Sur inscription.

Viens découvrir le jeu de rôle à travers un univers original, dans lequel ton imagination sera ta seule limite. Seras-tu une combattante intrépide, un esprit érudit… ou une petite créature beaucoup trop bavarde pour son propre bien ? À toi de le découvrir dans cette expérience conviviale et participative, idéale pour rêver ensemble et se laisser surprendre. Et pour encore plus d’immersion, n’hésite pas à venir déguisé ! Avec Anaïs, animatrice jeux de rôles à Graines de Rôlistes.

Tout public à partir de 8 ans. Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr .

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover role-playing in an original universe where your imagination is the only limit. Will you be an intrepid fighter, an erudite wit? or a little creature far too talkative for his own good?

All ages 8 and up. Registration required.

L’événement Conte interactif: une immersion ludique, créative et collective Louverné a été mis à jour le 2026-01-06 par LAVAL TOURISME