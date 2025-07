Conte Japonais Fontaine-Simon

Conte Japonais Fontaine-Simon mardi 29 juillet 2025.

Conte Japonais

3 Rue de la Ferrière Fontaine-Simon

Début : 2025-07-29 21:00:00

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Marion vous transportera dans l’univers japonais.

A partir de 5 ans

En extérieur, prévoir des vêtements chauds, plaids et chaise pour s’asseoir.

Se présenter 30 min avant le début.

RESERVATION OBLIGATOIRE AU 02 37 81 88 11

3 Rue de la Ferrière Fontaine-Simon 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 81 88 11

English :

Marion will transport you into the world of Japan.

Ages 5 and up

For outdoor activities, bring warm clothes, plaids and chairs.

Please arrive 30 min before the start.

BOOKING ESSENTIAL ON 02 37 81 88 11

German :

Marion wird dich in die japanische Welt entführen.

Ab 5 Jahren

Im Freien, warme Kleidung, Plaids und einen Stuhl zum Sitzen mitbringen.

30 Minuten vor Beginn erscheinen.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH UNTER 02 37 81 88 11

Italiano :

Marion vi trasporterà nel mondo del Giappone.

Dai 5 anni in su

All’aperto, portare abiti caldi, plaid e una sedia per sedersi.

Si prega di arrivare 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL NUMERO 02 37 81 88 11

Espanol :

Marion te transportará al mundo de Japón.

A partir de 5 años

Al aire libre, traiga ropa de abrigo, tela escocesa y una silla para sentarse.

Se ruega llegar 30 minutos antes del comienzo de la representación.

IMPRESCINDIBLE RESERVAR EN EL 02 37 81 88 11

L’événement Conte Japonais Fontaine-Simon a été mis à jour le 2025-07-26 par OTs DU PERCHE