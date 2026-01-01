Conte Jardin au naturel par l’Atlas de la Biodiversité Salle Henri Picoron Puyravault
Conte Jardin au naturel par l’Atlas de la Biodiversité Salle Henri Picoron Puyravault samedi 24 janvier 2026.
Conte Jardin au naturel par l’Atlas de la Biodiversité
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
Conte Jardin au naturel par ABC
L’atlas de la biodiversité vous embarque dans un conte autour de la nature qui se poursuit au jardin de la Grelinette .
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 46 58 00 90 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
English :
Jardin au naturel tale by ABC
