Conte Kusomo et son Jalak de Bali Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes

Écrit et interprété par Yilin Yang, d’après l’histoire vraie d’un réfugié tunisien et de son oiseau de compagnie. Ce texte invite le public à réfléchir à la question des réfugié.es dans un contexte de changement climatique.

Musique de Yaping Wang

Tout public, à partir de 7 ans

Début : 2025-10-29T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T15:30:00.000+01:00

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine