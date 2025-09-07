CONTE LA NUIT DES NUITS ET ATELIER DANSE Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes
Début : 2025-09-07 16:30:00
Narration & Musique en duo
« Outre temps » Nouvelles de Nelly Costecalde accompagnées par le duo Tétras-Lyre. Après la narration, place à la convivialité avec un atelier bal/danse trad danses de Lozère et du Massif Central. Durée environ 2h
Réservation au 07 78 14 27 79
« Outre temps » Nouvelles de Nelly Costecalde accompagnées par le duo Tétras-Lyre.
Une soirée où les mots et la musique s’entrelacent…
Après la narration, place à la convivialité avec un atelier bal/danse trad danses de Lozère et du Massif Central.
Tout public
Durée environ 2h
Saint-Laurent-de-Trèves La Ronceraie Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79
English :
Narration & Music duo
« Outre temps » ? Short stories by Nelly Costecalde accompanied by the Tétras-Lyre duo. After the narration, enjoy a traditional dance workshop featuring dances from Lozère and the Massif Central. Duration: approx. 2 hours
Book on 07 78 14 27 79
German :
Erzählung & Musik im Duett
« Über die Zeit hinaus » ? Kurzgeschichten von Nelly Costecalde, begleitet vom Duo Tétras-Lyre. Nach der Erzählung folgt ein geselliges Beisammensein mit einem Workshop Bal/Tanz Trad: Tänze aus der Lozère und dem Zentralmassiv. Dauer: ca. 2 Std
Reservierung unter 07 78 14 27 79
Italiano :
Duetto di narrazione e musica
« Outre temps » ? Racconti di Nelly Costecalde accompagnati dal duo Tétras-Lyre. Dopo la narrazione, è il momento di un laboratorio di danza tradizionale con danze della Lozère e del Massiccio Centrale. Durata: circa 2 ore
Prenotare al numero 07 78 14 27 79
Espanol :
Dúo de narración y música
« Outre temps Cuentos de Nelly Costecalde acompañados por el dúo Tétras-Lyre. Tras la narración, taller de danzas tradicionales de Lozère y del Macizo Central. Duración: 2 horas aproximadamente
Reserva en el 07 78 14 27 79
