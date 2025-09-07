CONTE LA NUIT DES NUITS ET ATELIER DANSE Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes

CONTE LA NUIT DES NUITS ET ATELIER DANSE

Saint-Laurent-de-Trèves La Ronceraie Cans et Cévennes Lozère

Narration & Musique en duo

« Outre temps » Nouvelles de Nelly Costecalde accompagnées par le duo Tétras-Lyre.

Une soirée où les mots et la musique s’entrelacent…

Après la narration, place à la convivialité avec un atelier bal/danse trad danses de Lozère et du Massif Central.

Tout public

Durée environ 2h

Réservation au 07 78 14 27 79 .

English :

Narration & Music duo

« Outre temps » ? Short stories by Nelly Costecalde accompanied by the Tétras-Lyre duo. After the narration, enjoy a traditional dance workshop featuring dances from Lozère and the Massif Central. Duration: approx. 2 hours

Book on 07 78 14 27 79

German :

Erzählung & Musik im Duett

« Über die Zeit hinaus » ? Kurzgeschichten von Nelly Costecalde, begleitet vom Duo Tétras-Lyre. Nach der Erzählung folgt ein geselliges Beisammensein mit einem Workshop Bal/Tanz Trad: Tänze aus der Lozère und dem Zentralmassiv. Dauer: ca. 2 Std

Reservierung unter 07 78 14 27 79

Italiano :

Duetto di narrazione e musica

« Outre temps » ? Racconti di Nelly Costecalde accompagnati dal duo Tétras-Lyre. Dopo la narrazione, è il momento di un laboratorio di danza tradizionale con danze della Lozère e del Massiccio Centrale. Durata: circa 2 ore

Prenotare al numero 07 78 14 27 79

Espanol :

Dúo de narración y música

« Outre temps Cuentos de Nelly Costecalde acompañados por el dúo Tétras-Lyre. Tras la narración, taller de danzas tradicionales de Lozère y del Macizo Central. Duración: 2 horas aproximadamente

Reserva en el 07 78 14 27 79

