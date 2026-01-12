Conte La tricoteuse de mots Labatut
Conte La tricoteuse de mots
605 Route de l’Église Labatut Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28
Dans le cadre du festival l’émoi des mots, organisé par l’association l’Atelier du mot, la médiathèque de Labatut reçoit Layla Darwiche pour son spectacle la tricoteuse de mots . Des mots doux, des mots piquants, des mots d’amour, des mots amers roulent à ses pieds il y en a partout, du sol au grenier !
Dès 6 ans
Gratuit sur réservation
Organisé par l’association l’atelier du mot .
605 Route de l’Église Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 12 89 bibli.labatut@gmail.com
English : Conte La tricoteuse de mots
As part of the l’émoi des mots festival, organized by the Atelier du mot association, the Labatut multimedia library welcomes Layla Darwiche for her show la tricoteuse de mots .
Ages 6 and up
Free on reservation
L’événement Conte La tricoteuse de mots Labatut a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Pays d’Orthe et Arrigans