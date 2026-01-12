Conte La tricoteuse de mots Labatut

Conte La tricoteuse de mots

Dans le cadre du festival l’émoi des mots, organisé par l’association l’Atelier du mot, la médiathèque de Labatut reçoit Layla Darwiche pour son spectacle la tricoteuse de mots . Des mots doux, des mots piquants, des mots d’amour, des mots amers roulent à ses pieds il y en a partout, du sol au grenier !

Organisé par l’association l’atelier du mot .

605 Route de l’Église Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 12 89 bibli.labatut@gmail.com

English : Conte La tricoteuse de mots

As part of the l’émoi des mots festival, organized by the Atelier du mot association, the Labatut multimedia library welcomes Layla Darwiche for her show la tricoteuse de mots .

Ages 6 and up

Free on reservation

