Conte La véritable histoire de Pinocchio Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Conte La véritable histoire de Pinocchio

Lundi 6 avril 2026 à partir de 16h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 16:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Et si l’histoire de Pinocchio vous était racontée par… un autre témoin ? À travers les yeux malicieux de Monsieur Georges, marionnette complice, découvrez une version inédite du célèbre conte de Carlo Collodi.

Dans La véritable histoire de Pinocchio, la musique descriptive devient un véritable langage qui permet aux jeunes auditrices et auditeurs de voir les émotions et les situations vécues par Pinocchio. Par des choix musicaux évocateurs, les enfants accèdent aux ressentis du personnage la peur, le courage, l’émerveillement en laissant libre cours à leur imagination.



Dès 6 ans. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 13 20 13

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English :

What if the story of Pinocchio were told to you by? another witness? Through the mischievous eyes of Monsieur Georges, the puppet’s accomplice, discover an original version of Carlo Collodi’s famous tale.

L’événement Conte La véritable histoire de Pinocchio Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence