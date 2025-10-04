Conte « Le petit dragon enrhumé », par Eve Abad Bibliothèque De Martiel Martiel

Conte « Le petit dragon enrhumé », par Eve Abad Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque De Martiel Aveyron

à partir de 4 ans

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T11:00

Autrice aveyronnaise, Eve Abad nous fait découvrir l’histoire de « Petit dragon enrhumé ». Un conte merveilleux et écologique dont les héros mettent en garde les petites et grandes oreilles contre le danger des feux en forêt.

Conte suivi d’un temps d’échange sur la thématique de la prévention des forêts.

Bibliothèque De Martiel 27 rue du Fort 12200 Martiel Martiel 12200 Aveyron Occitanie

Eve Abad