Conte Le road-movie du Taureau bleu

Salle des fêtes Lens-Lestang Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Conte Le road-movie du Taureau bleu avec Frédéric NAUD.

.

Salle des fêtes Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 76 83 assoc.valloireloisirs@orange.fr

English :

Storytelling Le road-movie du Taureau bleu with Frédéric NAUD.

German :

Märchen Das Roadmovie des Blauen Bullen mit Frédéric NAUD.

Italiano :

Racconto di Le road-movie du Taureau bleu con Frédéric NAUD.

Espanol :

Narración de Le road-movie du Taureau bleu con Frédéric NAUD.

L’événement Conte Le road-movie du Taureau bleu Lens-Lestang a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche