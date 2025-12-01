Conte Le sable de la mer Kerlouan

Conte Le sable de la mer

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Début : 2025-12-23 11:00:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

2025-12-23

– Dans le cadre de Noël à Meneham –

Contes maritimes, chants et mandoline

La sirène m’envoie parler, la sirène m’envoie vous dire dans la mer, il y a du sable… et dans ce sable, de la magie.

Sandrine Gniady vous invite à plonger dans un univers de contes, de mythes et de légendes venus d’horizons variés. Elle aime les récits pleins de fantaisie, d’humour ou d’étrangeté, et joue avec la fragilité de l’instant, le déséquilibre et le silence pour tisser une rencontre unique entre la parole et l’écoute.

INFOS PRATIQUES

Rendez-vous devant les musées Salou

Contée en plein air

Durée 1h

A partir de 12 ans .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

