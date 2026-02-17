Conte Le temps de Pâques Salle C4 Centre diocésain Besançon

Conte Le temps de Pâques

Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Début : 2026-03-28 15:00:00

2026-03-28

CONTES BIBLIQUES Le temps de Pâques par l’association La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte

Par des contes, approchez la Bible sous un nouvel angle.

Remontons des puits et des obscurités, traversons la mort, roulons la pierre du tombeau et enfin cherchons et cheminons avec le Ressuscité. Participation libre .

Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

