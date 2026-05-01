CONTE L’ÉCHO DES DIEUX AVEC MATHILDE DE LAPEYRE AU DOMAINE LUPIA Sérignan

Sérignan

CONTE L’ÉCHO DES DIEUX AVEC MATHILDE DE LAPEYRE AU DOMAINE LUPIA

1 chemin rural n°27 Sérignan Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Un voyage poétique entre mythologie grecque, nature et récits intemporels, à partager en famille et entre rêveurs.

Plongez dans un univers où les récits antiques reprennent vie… L’écho des dieux vous convie à un voyage poétique mêlant la richesse de la mythologie grecque à la sagesse des plantes. Porté par la voix de Mathilde de Lapeyre, ce moment vous entraîne dans des histoires où dieux, nature et imaginaire s’entrelacent pour éveiller les sens et nourrir la curiosité.

Une parenthèse hors du temps, entre légendes et botanique, à partager en famille ou entre rêveurs de tous âges.

Et si les dieux grecs n’avaient jamais vraiment quitté nos jardins, nos mots ou nos questionnements ? De la punition d’Écho au reflet de Narcisse, de l’olivier d’Athéna aux lauriers d’Apollon, du souffle libre de Pan aux secrets du roi Midas, sans oublier Perséphone et le cycle des saisons, ce spectacle tisse des liens subtils entre mythes anciens et réalité contemporaine.

Transmis depuis l’Antiquité, ces récits continuent d’éclairer notre regard sur le monde ils expliquent la nature, enrichissent notre langage et interrogent nos comportements. Entre humour, poésie, botanique et sagesse intemporelle, la conteuse insuffle une nouvelle vie à ces histoires millénaires et révèle combien, souvent sans que nous en ayons conscience, elles habitent encore notre imaginaire collectif. .

1 chemin rural n°27 Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 44 30

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English : CONTE L’ÉCHO DES DIEUX AVEC MATHILDE DE LAPEYRE AU DOMAINE LUPIA

A poetic journey through Greek mythology, nature and timeless tales, to be shared with families and dreamers alike.

L’événement CONTE L’ÉCHO DES DIEUX AVEC MATHILDE DE LAPEYRE AU DOMAINE LUPIA Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34