Conte-moi Foncine

Salle des Fêtes Charles Lecoultre Foncine-le-Haut Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 14:00:00

fin : 2025-12-26 17:30:00

Date(s) :

2025-12-26

Arts sur Saine Atelier de création de contes dessinés autour des créatures légendaires de la commune de Foncine-le-Haut. Pour les 6 12 ans .

Salle des Fêtes Charles Lecoultre Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 31 03 28 artssursaine@gmail.com

English : Conte-moi Foncine

L’événement Conte-moi Foncine Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2025-12-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA