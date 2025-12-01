Conte-moi Foncine Foncine-le-Haut
Conte-moi Foncine
Salle des Fêtes Charles Lecoultre Foncine-le-Haut
2025-12-26 14:00:00
2025-12-26 17:30:00
2025-12-26
Arts sur Saine Atelier de création de contes dessinés autour des créatures légendaires de la commune de Foncine-le-Haut. Pour les 6 12 ans .
Salle des Fêtes Charles Lecoultre Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 31 03 28 artssursaine@gmail.com
