Conte-moi la Savoie !, Abbaye de Hautecombe, Saint-Pierre-de-Curtille

Informations pratiques

Conte-moi la Savoie ! 19 et 20 septembre Abbaye de Hautecombe Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez vivre un moment enchanteur à la grange batelière de l’abbaye d’Hautecombe ! Avec l’exposition Conte-moi la Savoie !, laissez-vous emporter dans l’univers coloré des contes et légendes savoyards… pour rêver, s’émerveiller et s’amuser en famille !

Abbaye de Hautecombe 3700, route de l’Abbaye, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille Saint-Pierre-de-Curtille 73310 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 54 58 80 http://hautecombe.org Entrez dans l’histoire de l’abbaye royale d’Hautecombe, un lieu unique en Savoie. Découvrez son riche patrimoine, son architecture d’exception, ses trésors artistiques. Surplombant le lac du Bourget, l’Abbaye royale abrite les sépultures des illustres comtes de Savoie et des derniers rois et reines d’Italie. La visite audioguidée de l’église permet d’en admirer l’architecture néo-gothique si particulière et ses œuvres remarquables : fresques, sculptures de marbre… À voir aussi l’exceptionnelle Grange Batelière datant du XIIe siècle, toujours en activité. Une exposition temporaire y est proposée chaque été.

Journées européennes du patrimoine

© Département de la Savoie / Éditions Boule de Neige