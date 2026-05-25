Eschbourg

Conte-moi les plantes

Eschbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Une promenade qui vous contera les usages et les légendes des plantes sauvages rencontrées au fil du chemin. Entre nature et imaginaire, laissez-vous guider vers une découverte originale du patrimoine végétal.

Une promenade qui vous contera les usages et les légendes des plantes sauvages rencontrées au fil du chemin. Entre nature et imaginaire, laissez-vous guider vers une découverte originale du patrimoine végétal. .

Eschbourg 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 7 72 32 60 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This walk will tell you all about the uses and legends of the wild plants you come across along the way. Between nature and imagination, let us guide you towards an original discovery of our plant heritage.

L’événement Conte-moi les plantes Eschbourg a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre