CONTE MOI UNE HISTOIRE (HORS-LES-MURS) Loupian mercredi 25 février 2026.
Loupian Hérault
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25 2026-04-29
La médiathèque A. Chedid prend ses valises et vous donne rendez-vous au musée pour vous raconter de belles histoires.
La médiathèque A. Chedid prend ses valises et vous donne rendez-vous au musée pour vous raconter de belles histoires. Dès 3 ans. Gratuit sur inscription.
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18 villaloupian@agglopole.fr
English :
The A. Chedid media library takes to the museum to tell you some great stories.
