CONTE MOI UNE HISTOIRE (HORS-LES-MURS)

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25 2026-04-29

La médiathèque A. Chedid prend ses valises et vous donne rendez-vous au musée pour vous raconter de belles histoires.

Dès 3 ans. Gratuit sur inscription.

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18 villaloupian@agglopole.fr

English :

The A. Chedid media library takes to the museum to tell you some great stories.

