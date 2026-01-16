CONTE MUSICAL A VOS SOUHAITS Fonsorbes
CONTE MUSICAL A VOS SOUHAITS Fonsorbes samedi 18 avril 2026.
CONTE MUSICAL A VOS SOUHAITS
SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes Haute-Garonne
Début : 2026-04-18 15:30:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Embarquez dans l’univers de la plus célèbre des nounous, Mary Poppins !
Chaque souhait prononcé par Mary entraînera le public dans des aventures ludiques, à la rencontre de nombreux personnages adorés des enfants, dans un décor original créé pour le plaisir de tous.
Un voyage hors du temps, entre rêve et réalité…
Envolez- vous dans ce spectacle extraordinaire, saupoudré de tours de magie, interactif, avec la participation des petits et des grands, le tout en chansons bien entendu !
Pour enfants à partir de 2 ans Entrée gratuite
Renseignements auprès du service culturel .
SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66
English :
Enter the world of the most famous of nannies, Mary Poppins!
