CONTE MUSICAL A VOS SOUHAITS Fonsorbes

Début : 2026-04-18 15:30:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Embarquez dans l’univers de la plus célèbre des nounous, Mary Poppins !

Chaque souhait prononcé par Mary entraînera le public dans des aventures ludiques, à la rencontre de nombreux personnages adorés des enfants, dans un décor original créé pour le plaisir de tous.

Un voyage hors du temps, entre rêve et réalité…

Envolez- vous dans ce spectacle extraordinaire, saupoudré de tours de magie, interactif, avec la participation des petits et des grands, le tout en chansons bien entendu !

Pour enfants à partir de 2 ans Entrée gratuite

Renseignements auprès du service culturel .

SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66

English :

Enter the world of the most famous of nannies, Mary Poppins!

