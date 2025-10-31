Conte musical ‘Amalia, l’histoire d’un soir’ dès 7 ans au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Mais des hauts sommets au fond de la vallée, les rencontres ne sont pas sans conséquence pour leur héroïne… À moins que nos deux musiciennes décident d’y mettre leur grain de folie et changent le cours de l’histoire pour inventer une fin alternative, loin des clichés et pleine de surprises.

Le duo dé-concertant formé par Ariane Issartel et Lili Aymonino défend une approche de la musique savante non pas comme une musique-musée mais comme une musique vivante. Dans ce conte musical original, elles proposent des arrangements-dérangements du répertoire dit classique, du motet médiéval à la mélodie populaire hongroise, en passant par Ravel et Berio.

La Compagnie des Xylophages

Lili Aymonino : chant

Ariane Issartel : violoncelle et chant

Tout public à partir de 7 ans.

Ouverture des portes 30 minutes avant.

Réservations vivement conseillées.

Dans le cadre du festival Graines de jazz.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Conte musical, arrangements du répertoire classique et traditionnel — Deux amies musiciennes s’apprêtent à se coucher. Le sommeil ne vient pas et elles racontent ensemble une dernière histoire du soir : ce sera celle d’Amalia, une petite bergère des monts Maramaros.

Le vendredi 31 octobre 2025

de 14h00 à 15h15

payant

Tarif en ligne : 13 euros

Tarif sur place : 15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

