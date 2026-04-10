Conte Musical : Anna Perenna Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Conte Musical : Anna Perenna Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS samedi 11 avril 2026.
Conte Musical Anna Perenna
Musique de Damien Charron
Texte d’Ariane Martenot
Avec
Nathalie Forget, Ondes Martenot
Théodore Lambert, Piano
la Filière Voix, direction S. Chiu
les Chorales
FM direction, L. Esquieu
A. Nakamura, S. Hata Technique
vocale
et
la participation des classes de Saxophone de D. Samsel
Violon
de C. Maes
En partenariat avec la
Fédération des enseignements artistiques Martenot
Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. Ce conte musical « Anna Perenna » de Damien Charron est porté par les élèves des classes de chorales de Sophie Chiu et Laurence Esquieu.
Le samedi 11 avril 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 11 avril 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T19:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T16:30:00+02:00_2026-04-11T17:30:00+02:00;2026-04-11T18:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
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