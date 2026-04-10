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Conte Musical : Anna Perenna Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Conte Musical : Anna Perenna Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Conte Musical : Anna Perenna Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS samedi 11 avril 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gabriel Fauré

Adresse : 12 Rue de Pontoise

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Conte Musical Anna Perenna

Musique de Damien Charron

Texte d’Ariane Martenot

Avec

Nathalie Forget, Ondes Martenot

Théodore Lambert, Piano

la Filière Voix, direction S. Chiu

les Chorales
FM direction, L. Esquieu

A. Nakamura, S. Hata Technique
vocale

et
la participation des classes de Saxophone de D. Samsel

Violon
de C. Maes

En partenariat avec la
Fédération des enseignements artistiques Martenot

Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. Ce conte musical « Anna Perenna » de Damien Charron est porté par les élèves des classes de chorales de Sophie Chiu et Laurence Esquieu.
Le samedi 11 avril 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 11 avril 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T19:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T16:30:00+02:00_2026-04-11T17:30:00+02:00;2026-04-11T18:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


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