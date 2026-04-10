Conte Musical : Anna Perenna Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Conte Musical Anna Perenna

Musique de Damien Charron

Texte d’Ariane Martenot

Avec

Nathalie Forget, Ondes Martenot

Théodore Lambert, Piano

la Filière Voix, direction S. Chiu

les Chorales

FM direction, L. Esquieu

A. Nakamura, S. Hata Technique

vocale

et

la participation des classes de Saxophone de D. Samsel

Violon

de C. Maes

En partenariat avec la

Fédération des enseignements artistiques Martenot

Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création. Ce conte musical « Anna Perenna » de Damien Charron est porté par les élèves des classes de chorales de Sophie Chiu et Laurence Esquieu.

Le samedi 11 avril 2026

de 16h30 à 17h30

Le samedi 11 avril 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T19:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T16:30:00+02:00_2026-04-11T17:30:00+02:00;2026-04-11T18:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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