CONTE MUSICAL & ATELIER FLORAL LES COULEURS DU VENT Nailloux

Nailloux

CONTE MUSICAL & ATELIER FLORAL

LES COULEURS DU VENT 2, impasse du Bois Grand Nailloux Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:30:00

fin : 2026-07-11 18:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Vous aurez la chance de plonger dans l’univers de Clémentine, artiste accomplie aux compétences infinies traverso, fifre, clavecin, orgue et comédienne !

Une fois n’est pas coutume … C’est au coeur de l’été que nous vous invitons à un après-midi sous le signe des fleurs. Vous savez combien nous les aimons aux Couleurs du Vent, à tel point que nous vous proposons souvent d’en manger ! Samedi 11 juillet, nous vous proposons de venir vous en remplir les yeux et les oreilles … pour un moment de douceur et de réenchantement pour petits et grands avec Le Jardin de Flore , conte musical, précédé (en option) d’un atelier floral.

ATELIER FLORAL (15h30-17h) Cyanotypes et empreintes florales (tout public, à partir de 6 ans, 15h30-17h)

Parce que la réalisation des cyanotypes nécessite du temps de pose et un ensoleillement suffisant, un atelier d’empreintes végétales est proposé en parallèle — ou en remplacement si le soleil fait défaut. À l’aide de plantes naturelles et de peinture, les participants créeront des impressions uniques révélant les formes, les textures et les détails des végétaux. Ces compositions évoquent les premières expérimentations photographiques et les herbiers d’autrefois.

Chaque participant repartira avec ses créations.

CONTE MUSICAL Le Jardin de Flore (tout public, 17h30, 50 minutes)

Les fleurs … On les cueille, on les peint, on les respire, on les offre… et parfois, on les voit disparaître.

Symboliques, esthétiques, éphémères, les fleurs accompagnent et rythment nos vies. Présentes dans nos gestes les plus simples comme dans nos rituels les plus profonds, elles traversent nos histoires et habitent nos mémoires.

Avec une flûte baroque, quelques contes, l’ombre d’un arbre, le parfum des fleurs, Le Jardin de Flore vous invite dans une parenthèse de poésie et de musique, à partager en famille ou entre ami-es.

Au fil des récits et des mélodies, les fleurs prennent la parole et dévoilent leurs secrets. Drôles, merveilleux, mystérieux ou émouvants. Un tournesol, un coquelicot ou un perce-neige deviennent les guides de votre voyage. Un voyage sensible au cœur d’un jardin peuplé d’histoires et de symboles.

Au programme de ce conte musical tout public

– 8 contes sur les fleurs

– Pièces pour la flûte traversière baroque de

Michel Blavet (1700-1768)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Jean-Daniel Braun (? 1738)

Les Couleurs du VentA votre convenance, vous pouvez participer à l’atelier floral et/ou assister au spectacle. A préciser lors de votre réservation. L’atelier floral et le spectacle auront lieu à l’intérieur ou sur les terrasses et dans le jardin de notre maison d’hôtes en fonction de la météo et du nombre de participant-es.

Atelier floral

Accueil à partir de 15h15

Atelier de 15h30 à 17h

Tarif 8 €

Conte musical

Accueil à partir de 17h15

Spectacle à 17h30

Pot de l’Amitié après le spectacle

Tarif 10 € soutien 15 € 6 € réduit (<18 ans et demandeur-ses d’emploi) gratuit < 3ans Pour chacune des deux propositions, les réservations sont obligatoires et ouvertes dès à présent auprès de Corinne (33) 06 95 58 45 98 / corinne@lescouleursduvent.net 15 . LES COULEURS DU VENT 2, impasse du Bois Grand Nailloux 31810 Haute-Garonne Occitanie corinne@lescouleursduvent.net Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’ll have the chance to immerse yourself in the world of Clémentine, an accomplished artist with boundless talents: flute, fife, harpsichord, organ, and acting!

L’événement CONTE MUSICAL & ATELIER FLORAL Nailloux a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE