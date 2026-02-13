Conte musical, Auditorium de Rousson, Rousson

Conte musical Dimanche 22 février, 15h00 Auditorium de Rousson Gard

5 €, 3 € – de 12 ans.

Début : 2026-02-22T15:00:00+01:00 – 2026-02-22T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-22T15:00:00+01:00 – 2026-02-22T16:00:00+01:00

Dès 8 ans.

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

“La tricoteuse des mots” Conte Enfants