Conte musical, Auditorium de Rousson, Rousson

Conte musical Dimanche 22 février, 15h00 Auditorium de Rousson Gard
5 €, 3 € – de 12 ans.
Début : 2026-02-22T15:00:00+01:00 – 2026-02-22T16:00:00+01:00
Dès 8 ans.
Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
“La tricoteuse des mots” Conte Enfants