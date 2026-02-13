Conte musical, Auditorium de Rousson, Rousson

Conte musical Auditorium de Rousson Rousson

Conte musical, Auditorium de Rousson, Rousson dimanche 22 février 2026.

Conte musical Dimanche 22 février, 15h00 Auditorium de Rousson Gard

5 €, 3 € – de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-22T15:00:00+01:00 – 2026-02-22T16:00:00+01:00
Fin : 2026-02-22T15:00:00+01:00 – 2026-02-22T16:00:00+01:00

Dès 8 ans.

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
“La tricoteuse des mots” Conte Enfants