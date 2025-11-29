Conte musical Bairon et ses environs
Conte musical Bairon et ses environs samedi 13 décembre 2025.
Conte musical
Bairon et ses environs Ardennes
Tarif : – –
Début : 2025-12-13
Conte musical Le p’tit bonhomme des bois par Sophie Bacquenois dans le cadre du programme Grammage.Pour tout public. Entrée gratuite.
Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est +33 9 85 11 45 61 espacejeanmoreaux@gmail.com
English :
Musical tale Le p’tit bonhomme des bois by Sophie Bacquenois as part of the Grammage program. Free admission.
