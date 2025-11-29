Conte musical

Bairon et ses environs Ardennes

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Conte musical Le p’tit bonhomme des bois par Sophie Bacquenois dans le cadre du programme Grammage.Pour tout public. Entrée gratuite.

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est +33 9 85 11 45 61 espacejeanmoreaux@gmail.com

Musical tale Le p’tit bonhomme des bois by Sophie Bacquenois as part of the Grammage program. Free admission.

