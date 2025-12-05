Conte musical Belle et Marin avec l’ensemble Bowind et Yves Vandenbussche Maison de la Sirène Avranches

Conte musical Belle et Marin avec l’ensemble Bowind et Yves Vandenbussche

Maison de la Sirène 5 place du Marché Avranches

2025-12-05 19:30:00

2025-12-05 21:00:00

2025-12-05

Il était une fois une belle femme des terres au visage juvénile, si éprise d’un jeune mousse candide, qu’elle s’infléchit à le quitter afin qu’il demeure libre de ne pas choisir entre Aimer et Naviguer. Si je lui avais coupé les ailes, il aurait été mien, il ne serait pas parti, mais alors, il n’aurait plus été un oiseau… et moi, c’est l’oiseau que j’aimais… . Venez découvrir l’aventure de ces amants-là, épique et tendre, qui saura vous émouvoir.

Antoine Lusley Trombone.

Vincent Le Tortorec Violoncelle.

Corentin Coïc Saxophones.

Yves Vandenbussche Récitant, chant. .

Maison de la Sirène 5 place du Marché Avranches 50300

English : Conte musical Belle et Marin avec l’ensemble Bowind et Yves Vandenbussche

