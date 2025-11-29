Conte musical Rue Marie Paillard Château-Chinon (Ville)
Conte musical Rue Marie Paillard Château-Chinon (Ville) samedi 29 novembre 2025.
Conte musical
Rue Marie Paillard Auditorium du centre culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Conte musical A 10h à l’auditorium du Centre culturel Condorcet à Château-Chinon. Le Duo Fantasia et l’Ecole de musique MSGL vous proposent un conte musical suivi d’un échange avec les artistes à 10h30. .
Rue Marie Paillard Auditorium du centre culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 70 32 46
English :
German : Conte musical
Italiano :
Espanol :
L’événement Conte musical Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs