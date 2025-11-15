Conte musical « Colette en toutes lettres » Grosbreuil
Conte musical « Colette en toutes lettres » Grosbreuil samedi 15 novembre 2025.
Conte musical « Colette en toutes lettres »
Médiathèque Grosbreuil Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
.
Médiathèque Grosbreuil 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conte musical « Colette en toutes lettres » Grosbreuil a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral